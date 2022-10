POL-HSK: Unfallfluch auf der Korbacher Straße - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Medebach, Marsberg In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Medebach in der Oberstraße und der Niederstraße an vier Autos die Kennzeichen gestohlen. In Marsberg wurde gestern im Steinweg zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr ein Autokennzeichen entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200 oder die Polizeiwache in Marsberg 02992 / 90 200 ...

