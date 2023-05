POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Neuenrade (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, zwischen 08:00 und 18:00 Uhr, den Opferstock an der St. Lucia/St. Nikolaus Kirche aufgebrochen. Der Täter erbeutete Münzgeld. Zeugenhinweise können unter 02392/9399-0 an die Polizeiwache in Werdohl gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

