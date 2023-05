POL-MK: Opferstock an St. Lambertus Kirche aufgebrochen

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Arztpraxis an der Knapper Straße zu gelangen. Die Täter hebelten dafür an der Tür der Praxis. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl) An der Leifringhauser Straße wurde zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr ...

