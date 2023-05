POL-MK: 24-Jähriger nach Sachbeschädigung durch Feuer in Gewahrsam genommen

Altena (ots) - Unbekannte Täter versuchten am frühen Mittwochmorgen, gegen 00:20 Uhr, in eine Lagerhalle einer Firma an der Rosmarter Allee einzubrechen. Bei dem Versuch gewaltsam über Elemente der Fassade Zutritt zu erlangen, lösten die Täter offenbar einen Alarm aus. Sie flüchteten in der Folge in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache unter 02352/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

