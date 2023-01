Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 21.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkohol ++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

Verkehrsunfall unter Alkohol

Moormerland - Am Freitag befuhr ein 33-Jähriger aus Moormerland gegen 23:30 Uhr mit seinem Pkw Audi die Deichlandstr. in Richtung Tergast und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine anschließende Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Wert von 1,43 Promille vorwies. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro.

Fahrten unter Betäubungsmitteln

Leer - Gegen 14:45 Uhr haben die Beamten am Freitag in der Heisfelder Str. einen Pkw VW Polo kontrolliert und festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer aus Moormerland unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab, dass er zuvor Marihuana konsumiert hat.

Kurz darauf wurde gegen 15 Uhr ein 30-jähriger im Burfehner Weg überprüft, der mit seinem VW Passat unterwegs war. Auch bei dem Leeraner wurden Anzeichen für einen vorherigen Konsum festgestellt. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet, Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Leer - In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 22:40 Uhr wurde am Freitag ein VW Golf in einer Parkbucht in der Bremer Str. geparkt. Als die Fahrzeugführerin wieder an ihren Pkw kam musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Es ist mindestens ein Schaden von 200 Euro entstanden.

