Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mehrere Werkzeuge bei Einbruch in Fairkaufhaus entwendet worden

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (02. Dezember 2022), 13:00 Uhr und Montag (05. Dezember 2022), 07:00 Uhr, kam in Geldern am Ostwall, zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter, brachen eine Türe auf und verschafften sich so Zugang zu einem Lagerraum eines Fairkaufhauses. Dort entwendeten die Täter u.a. mehrere Kettensägen, eine Heckenschere sowie einen Laubbläser und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

