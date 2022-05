Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw zerkratzt

Bischofferode (ots)

Am Sonnabend, den 21.05.2022 zwischen 06:00 und 14:00 Uhr wurde in Bischofferode in der Neuen Straße ein auf dem Parkplatz eines Discounters parkender Pkw beschädigt. An dem grauen Pkw Ford wurde mittels eines spitzen Gegenstandes die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Den entstandenen Schaden beziffern wir mit ca. 4000 Euro. Zu dem oder den Tätern gibt es keine Erkenntnisse, daher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

