Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Streife des Inspektionsdienst Nordhausen einen PKW Ford in der Bahnhofstraße in Nordhausen. Im Rahmen der Kontrolle musste festgestellt werden, dass die Fahrzeugfüherin keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Gegen sie und gegen den Halter des Fahrzeuges, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

