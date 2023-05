POL-MK: Brennender Stromverteiler

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde an der Kölner Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Unbekannte öffneten ein Gitter, kletterten in den Schankraum, brachen ein Sparfach auf, um das Geld mitzunehmen, und stahlen ein Smartphone. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde an der Kampstraße die Scheibe eines Baucontainers zerschlagen. So ...

