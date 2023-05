POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind am Sonntag im Laufe des späten Nachmittags oder Abends in eine Wohnung an der Kölner Straße eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und eine Playstation. Einen weiteren Einbruch gab es in der Nacht zum Sonntag am Heerwieser Weg. Dort hebelten die Einbrecher eine Terrassentür ...

