Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Brennende Altpapiercontainer/ Nackte Randaliererin/ Beim Kennzeichen-Diebstahl erwischt/ Prügelei am Kirchplatz

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Sonntag im Laufe des späten Nachmittags oder Abends in eine Wohnung an der Kölner Straße eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und eine Playstation. Einen weiteren Einbruch gab es in der Nacht zum Sonntag am Heerwieser Weg. Dort hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchwühlten die Wohnung. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen sind Unbekannte in die Räume des Berufsbildungswerkes an der Heedfelder Straße eingebrochen. Im Gebäude öffneten sie mit Gewalt einen Getränkeautomaten. Am Samstagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam ein Garagentor am Asenberg. Mehrere Gegenstände lagen anschließend vor der Garage, gestohlen wurde jedoch nichts.

Am Sonntagnachmittag brannten an der Friesenstraße zwei Altpapiercontainer. Das Feuer zerstörte die Container und griff auf Sträucher über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Straßburger Weg gab es in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrzeug-Einbrüche. Unbekannte zerschlugen Scheiben. Aus einem Fahrzeug wurden fünf Jacken gestohlen.

Die Polizei sammelte am Freitagabend auf der Kölner Straße eine nackte Randaliererin ein. Die 36-Jährige beschädigte diverse Blumenkübel, Haustür, Fensterscheibe und Pkws und biss und kratzte mehrere Personen. Danach lief sie schreiend über die Kölner Straße. Als die Polizeibeamten eintrafen, schlug und trat sie um sich und beschimpfte die Polizeibeamtinnen als "Huren". Mehrere Polizeibeamte bekamen Tritte ab. Sie überwältigten die Frau und brachten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in den Polizeigewahrsam. Unterwegs bedrohte die Frau die Beamten. Die schrieben Anzeigen wegen Sachbeschädigungen, Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Ein 18-jähriger Lüdenscheider wurde am Sonntag beim Diebstahl von Kfz-Kennzeichen erwischt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 1 Uhr Randalierer Am Wendelpfad. Auf der Anfahrt entdeckte eine Polizeistreife auf der Heedfelder Straße ein junges Paar. Der Mann trug mehrere Kfz-Kennzeichen unter dem Arm. Als das Paar die Polizei bemerkte, flüchtete es. Die Polizeibeamten konnten den Mann, der unterwegs die Kennzeichen und ein Verkehrsschild wegwarf, einholen. Er bestreitet den Diebstahl der Kennzeichen, genauso wie die Beschädigung eines Bushaltestellen-Mülleimers unterwegs. Insgesamt stellte die Polizei sechs Autokennzeichen und ein Verkehrsschild sicher. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Die Polizei trennte am Sonntag gegen 18 Uhr zwei Personen (14 und 18), die sich auf dem Kirchplatz prügelten. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, der 14-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell