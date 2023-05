Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Aus Spiel wurde Ernst/ Mit Axt geschlagen und gedroht/ Einbrecher in Grundschule/ E-Scooter gestohlen oder gefunden/ Verkehrsschilder abtransportiert

Iserlohn (ots)

An dem langen Feiertags-Wochenende haben Unbekannte die Haustür und mehrere Innentüren eines Wohn- und Geschäftshauses an der Wermingser Straße aufgebrochen. Sie verschafften sich Zugang zu einem Blumenladen und einer Modeboutique. Sie durchwühlten die Geschäfte, öffneten gewaltsam eine Kasse und stahlen Kleingeld und Kleidungsstücke. Die Polizei sicherte Spuren.

Aus Spiel wurde Ernst: Beim Basketballspiel auf dem Spielplatz an der Königsberger Straße sind zwei junge Männer aneinander geraten. Ein 19-jähriger spielte gegen 19.45 Uhr mit einem Freund Basketball. Ein anderer, etwa 20 Jahre junger Mann wollte mitspielen. Nach einiger Zeit stießen die beiden zusammen, worauf der 20-Jährige den anderen "ermahnte", ruhiger zu spielen, ihm einen festen Stoß mit der Stirn gegen die Unterlippe versetzte und ging. So schildern es der verletzte 19-Jährige und sein Freund. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten, die Polizei suchte vergeblich nach dem Gegner.

Ein 63-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen mit einer Spaltaxt erst zwei Scheiben eines Pkw eingeschlagen und dann eine Nachbarin bedroht. Die Polizei stellte das Werkzeug in der Wohnung sicher. Auf Anordnung des Ordnungsamtes und einer Ärztin wurde der Mann nach PsychKG in ein Krankenhaus eingewiesen.

Am Samstag gegen 20.10 Uhr gelangten zwei unbekannte Jugendliche in das Innere des Neubaus der Carl-Sonnenschein-Schule an der Wilhelm-Ax-Straße. Sie flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei auf E-Scootern in Richtung Gertrudisstraße. Im Inneren lag ein Beamer samt Zubehör auf dem Boden. Möglicherweise wurde er zum Abtransport bereitgelegt.

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte an der Bassestraße in eine Kfz-Werkstatt eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und flüchteten mit einer Kasse samt Bargeld. Zwischen Samstagabend und Montagmittag haben Unbekannte eine Scheibe einer Autowerkstatt an der Almeoer Straße eingeworfen. So gelangten sie in das Gebäude und konnten ein Testgerät stehlen.

Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen wurde in das Sozialkaufhaus an der Leckingser Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld.

Am Sonntag zwischen 7 und 10 Uhr wurde am Seniorenzentrum an der Schulstraße ein E-Scooter gestohlen. Die Eigentümerin hatte ihr Gefährt mit einem Schloss an einem Metallbügel gesichert. Um 10 Uhr lag jedoch nur noch das Schloss an dem Bügel.

Zwei andere beschädigte E-Scooter wurden am Montag an dem Fahrradweg entlang des Abberbaches Am Westhang gefunden. An beiden Fahrzeugen fehlten die Akkus, an einem das Hinterrad.

In der Nacht zum Samstag wurde aus einem Garten am Auerweg eine Rutsche gestohlen. Ein Tatverdächtiger lief um 1.18 Uhr durch das Bild einer Kamera. Die Rutsche wurde am Samstagmorgen in einem angrenzenden Wald wieder gefunden. Aus einem Garten an der Oestricher Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen ein Hängesessel samt Aluminiumgestell gestohlen.

Einer 83-jährigen Frau wurde am Donnerstagnachmittag in der Iserlohner Innenstadt das Portemonnaie vermutlich gestohlen. Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr hielt sie in der Innenstadt auf. Dabei steckte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche.

Mit Verkehrsschildern in den Händen wurden am Montag kurz nach Mitternacht drei junge Männer auf der Kilianstraße beobachtet. Eine Polizeistreife stoppte den Transport. Die 18 bzw. 20 Jahre jungen Iserlohner erklärten, sie hätten die Schilder auf dem Gehweg "gefunden" und seien dann auf die Idee gekommen, sie mitzunehmen. Sie mussten die Verkehrszeichen in den Bereich der Baustelle an der Einmündung Kilianstraße/Schattweg zurückbringen. Die Polizeibeamten überprüften geparkte Fahrzeuge an der Strecke der Schilderträger auf mögliche Schäden und schrieben eine Anzeige. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell