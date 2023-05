Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission des PP Hagen und der KPB Märkischer Kreis: 24-Jähriger Lüdenscheider durch Schussabgabe tödlich verletzt

Lüdenscheid (ots)

Heute Nachmittag wurde ein 24-jähriger Lüdenscheider durch eine Schussabgabe tödlich verletzt. Um 16:53 Uhr meldeten Zeugen eine verletzte Person in der Fußgänger-Unterführung der Sauerfelder Straße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, ein 18-Jähriger und ein 15-Jähriger aus Lüdenscheid, festgenommen werden. Beide wurden in Tatortnähe angetroffen. Der zunächst lebensgefährlich verletzte 24-Jährige erlag am Abend im Krankenhaus der Schwere seiner Verletzung.

Eine Mordkommission des PP Hagen hat die Ermittlungen übernommen. Zur Stunde wird am Tatort und in der Innenstadt nach weiteren Beweismitteln gesucht. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Weitere Auskünfte können aktuell nicht gegeben werden.

