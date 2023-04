POL-MK: Unter Drogen auf dem E-Scooter/Einbruch in Sprinter

Balve (ots) - Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmittag, 12:00 Uhr brachen un-bekannte Täter in eine Wohnung am Inselweg ein. Die Täter verschafften sich Zu-tritt, indem sie gewaltsam auf die Wohnungstür einwirkten. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugenhinweise nimmt der Bezirks-dienst Balve unter 02375-2275 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

