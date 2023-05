Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Klemmbrettbetrügerin

Halver (ots)

Die Polizei hat am Samstag eine Anzeige geschrieben gegen eine mutmaßliche Klemmbrettbetrügerin. Die angebliche Taubstumme hat am Nachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bahnhofstraße Spenden gesammelt. Angeblich gehe es um den Bau eines Zentrums für behinderte und taubstumme Kinder. Zeugen informierten die Polizei. Als der Streifenwagen ankam, telefonierte die "Taubstumme" gerade mit ihrem Handy. Auch mit den Polizeibeamten war eine Verständigung problemlos möglich. Die Polizeibeamten stellten ihre Klemmbrett-Liste und einen geringen Geldbetrag sicher, erteilten der 18-jährigen, angeblich in Dortmund wohnhaften Frau einen Platzverweis und schrieben eine Anzeige wegen Betrugs. (cris)

