Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Festnahmen nach versuchtem schweren Raub

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (09.03.2023, gegen 19:50 Uhr) kam es auf der Straße Löhrerlen zu einem versuchten schweren Raub in einem Kiosk. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein maskierter männlicher Täter den Kiosk und forderte den 64-jährigen Inhaber unter Vorhalt eines Messers auf, ihm Geld auszuhändigen. In der Folge konnte der Kioskbesitzer dem Täter das Messer mit einem Besen aus der Hand schlagen. Anschließend flüchtete der Täter auf die Straße und setzte sich mutmaßlich auf den Beifahrersitz in ein dort auf ihn wartenden Ford Fiesta. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtauto geparkt angetroffen werden. Bei Anschlussermittlungen konnte die mutmaßliche Fahrzeugführerin (21) und ein 19-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe angetroffen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird die 21-Jährige heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung der Untersuchungshaft und die Entziehung der Fahrerlaubnis der Beschuldigten zu entscheiden.

