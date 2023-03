Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend (09.03.2023, gegen 19:00 Uhr) kam es an der Einmündung Burger Straße zur Reinhard-Mannesmann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Ein 49-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Nissan Europe auf der Reinhard-Mannesmann-Straße in Richtung Burger Straße. Als er, nach bisherigen Erkenntnissen, nach links auf die Burger Straße abbog, kam es zu einer Kollision mit einer 59-jährigen Fußgängerin, die zu dem Zeitpunkt die Burger Straße überquerte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 200,00 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

