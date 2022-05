Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 07.05.2022, kam es in Gifhorn zu zwei Verkehrsunfallfluchten.

Zwischen 20.00 und 20.30 Uhr wurde im Immenweg, Höhe Hausnummer 25, ein geparkter blau lackierter VW Polo durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Zeugen beobachteten in dem Zeitraum einen weiß lackierten Mercedes, der die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Ein Zusammenhang ist Teil der Ermittlungen, Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371 980-0 entgegen.

Gegen 22.00 Uhr, befuhr ein Gifhorner mit seinem grün lackierten Nissan die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung Fallerslebener Straße wollte er weiter geradeaus, in Richtung Calberlaher Damm fahren. Neben ihm beabsichtigte ein in weiß lackierter BMW, besetzt mit vier Personen, in die Fallerslebener Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BWM hielt anschließend jedoch nicht an, sondern entfernte sich vom Ort. Auch hier wenden sich Zeugen bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell