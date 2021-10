Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211022 - 1269 Frankfurt-Eschersheim: Schwere räuberische Erpressung - Frankfurter Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ro) Bereits in den Nachmittagsstunden, am Dienstag, den 19. Oktober 2021, sollen zwei Unbekannte mit jugendlichem Aussehen die Herausgabe einer Geldbörse von einem 15-Jährigen erzwungen haben.

Der 15-Jährige lief mit zwei 13-jährigen Mädchen um kurz nach 16.00 Uhr die Rhaban-Fröhlich-Straße entlang. Dabei sollen sich zwei Unbekannte von hinten genähert haben. Während einer der beiden den 15-Jährigen am Kragen packte und die Aushändigung von Geldbörse und Handy forderte, soll der andere ein Taschenmesser vorgehalten haben. In der Folge händigte der 15-Jährige sein Portemonnaie aus, hielt sein Mobiltelefon allerdings weiterhin fest in der Hand und verhinderte eine Wegnahme. Mit der Beute entfernten sich die beiden Unbekannten über die Eschersheimer Landstraße zu Fuß in Richtung Josephskirchstraße.

Personenbeschreibungen:

1. Täter: Männlich, etwa 15 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen

2. Täter: Männlich, etwa 15 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen und einer Umhängetasche

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell