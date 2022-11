Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind bei Unfall verletzt

Soest (ots)

Am Dienstag, um 16:50 Uhr, kam es an der Paderborner Landstraße zu einem Unfall. Ein 39-jähriger Mann aus Sachsen war mit seiner Sattelzugmaschine (ohne Aufleger) aus Soest in Richtung Bad Sassendorf unterwegs. In Höhe eines Verkaufsstandes bemerkte er zwei stehende Radfahrer auf der linken Seite. Diese fuhren plötzlich los um die Straße zu überqueren. Der Fahrer der Sattelzugmaschine leitete eine Vollbremsung ein. Dabei schleuderte das Fahrzeug herum und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die vordere Stoßstange touchierte dabei das Fahrrad eines achtjährigen Mädchens aus Soest. Diese war dort mit ihrem Vater gemeinsam unterwegs. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

