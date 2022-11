Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

Warstein-Hirschberg - (ots)

Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Straße "Bache" zwischen Hirschberg und Oeventrop zu einem Unfall. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Unna war mit seiner Honda in Richtung Oeventrop unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Gewalt über seine Maschine und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 2000,- EUR geschätzt. (lü)

