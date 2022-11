POL-SO: Lippstadt - Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Erwitte (ots) - Am Montag, gegen 1 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 55, zwischen den Einmündungen Dreienbrügger Weg und Klosebaum, zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Lippstadt fuhr in Richtung Lippstadt und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An ...

