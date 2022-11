Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Motorrad

Warstein-Belecke (ots)

Am Dienstag, um 10:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Walther-Rathenau-Ring/Haarweg zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Opel-Astra auf dem Walther-Rathenau-Ring vom Gewerbegebiet kommend in Richtung Feldflur unterwegs. An der Kreuzung stoppte er zunächst, da die Sicht nach rechts durch großes Buschwerk behindert wird. Als er wieder anfuhr bemerkte er nicht, dass sich von rechts ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Erwitte näherte. Es kam zur Kollision und der Kradfahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6000,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell