POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen - 24-jähriger Lüdenscheider durch Schussabgabe tödlich verletzt - Erste Ergänzungsmeldung

Menden (ots) - Am Sonntag zwischen 17 und 17.10 Uhr wurde an der Lendringer Hauptstraße ein Mülleimer in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf einen Einkaufswagen-Unterstand über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro. Am Montag um 2.50 Uhr entdeckte ein Zeuge ein brennendes Werbeschild am Ostwall. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

