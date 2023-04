Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230411-2-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 08.04.2023 um 17.45 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Fahrer eines Sprinters den Hansaring in Fahrtrichtung Holsatenring. An der Einmündung Gerhardt-Hauptmann-Platz lenkte der Fahrer sein Fahrzeug plötzlich in den Gegenverkehr und touchierte dabei ein Taxi. Der 23-jährige Fahrer des Taxis wurde dabei leicht verletzt. Unfallursache ist vermutlich ein internistischer Notfall. Der Fahrer des Sprinters musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Er verstarb jedoch kurz darauf im Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Vollsperrung des Unfallortes dauerte 75 Minuten.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell