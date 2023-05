Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche: Gaststätte und Container/ Sachbeschädigung an Schule

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Kölner Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Unbekannte öffneten ein Gitter, kletterten in den Schankraum, brachen ein Sparfach auf, um das Geld mitzunehmen, und stahlen ein Smartphone.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde an der Kampstraße die Scheibe eines Baucontainers zerschlagen. So gelangten Unbekannte in das Innere. Gestohlen wurde scheinbar nichts.

Im Laufe des langen Feiertags-Wochenendes gab es erneute Beschädigungen an der Otfried-Preußler-Schule in Gevelndorf. Unbekannte rissen eine Außenlampe ab, beschädigten die Dämmung der Fassade und eine Toilettentür. (cris)

