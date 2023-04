Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Nach heftigem Parkrempler geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach einem heftigen Parkrempler, der sich am vergangenen Samstag, 22.04, auf dem Parkplatz des Edeka Einkaufsmarktes in der Kolbinger Straße ereignet hat und bei welchem das Heck eines Mercedes Kleinbusses des Typs EQV beschädigt worden und der Verursacher geflüchtet ist, sucht die Polizei Unfallzeugen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr fuhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz gegen den hinteren, rechten Bereich am Heck des Mercedes Kleinbusses und richtete an diesem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro an. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich zu melden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlheim, Tel.: 07463 9961-0, in Verbindung zu setzen.

