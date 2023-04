Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, B 311, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und über 30000 Euro Schaden

Immendingen, B 311, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und über 30000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 311 an der Abzweigung zur Landesstraße 225 (Talmannsberg) am Ortsrand von Immendingen passiert ist. Eine 32-Jährige fuhr kurz vor 16.30 Uhr mit einem Kia Rio auf der B 311 von Tuttlingen nach Immendingen und wollte unmittelbar vor Immendingen nach links auf die L 225 in Richtung Talmannsberg abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 26-Jährigen, der auf der B 311 von Immendingen in Richtung Tuttlingen fuhr. Durch die Wucht der Kollision wurde der Kia abgewiesen und prallte noch gegen einen Mercedes Sprinter, dessen Fahrer am Ende der L 225 im Einmündungsbereich zur B 311 wartete. Bei dem Unfall zogen sich der Kia-Fahrer und eine 24-jährige Beifahrerin im Golf leichte Verletzungen zu und mussten von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

