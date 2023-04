Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Scheibe an einem Gebäude Ecke Freiburgstraße und Gartenstraße eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, etwa bis 01.50 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem Gebäude mit einer ehemaligen Bar an der Ecke Freiburgstraße und Gartenstraße eine Scheibe eingeschlagen. Zudem machte sich der Täter an einem provisorischen Fenster an der Eingangstür der ehemaligen und leerstehenden Bar zu schaffen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

