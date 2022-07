POL-E: Starnberg/Essen: 13-jährige Sinope Schnierle aus Starnberg vermisst - Polizei Oberbayern Nord bitte um Mithilfe

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Ein Anwohner meldete sich heute Morgen (15. Juli) um 1:49 Uhr bei der Leitstelle der Polizei und gab an, dass soeben zwei Männer über ein Dach eines Cafés am Kopstadtplatz geklettert seien. Kurz darauf sollen sich die Männer an einem Fenster zu schaffen gemacht haben und in das ...

mehr