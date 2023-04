POL-KN: (Furtwangen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Biber auf Abwegen (20.04.2023)

Konstanz (ots) - Insgesamt über 100 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Konstanz haben am Freitag, 21. April, am sogenannten "Speedmarathon" teilgenommen. Im Rahmen einer europaweiten Geschwindigkeits-Kontrollwoche kontrollierten sie an 33 Kontrollstellen in den Landkreisen Konstanz, ...

mehr