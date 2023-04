Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (22.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 15 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Berliner Straße / Am Krebsgraben". Eine 61-jährige Ford Fiesta-Fahrerin fuhr in Richtung Goldenbühlstraße geradeaus über die Kreuzung, wobei sie das "Rot" einer Ampel missachtete. Auf der Kreuzung stieß sie mit einem VW Touran eines 70-Jährigen zusammen, der bei "Grün" die Richthofenstraße in Richtung Berliner Straße befuhr. Die Ford-Fahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus Der Gesamtsachschaden an beiden Autos beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell