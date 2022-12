Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Autofahrerin touchiert mit ihrem PKW geparkte Fahrzeug - Polizei sucht Verursacherin und wichtige Zeugin, Unbekannte lassen Fischbecken ab und entwenden Störe - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannte Autofahrerin touchiert mit ihrem PKW geparkte Fahrzeug in Fredenbeck - Polizei sucht Verursacherin und wichtige Zeugin

Am heutigen Vormittag gegen 10:40 h ist es in Fredenbeck in der Dinghorner Straße auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Marktes zu einem Unfall gekommen. Eine bisher unbekannte Fahrerin eines blauen Toyota Corolla Verso hatte beim Rückwärtsfahren vermutlich den Abstand zu einem geparkten schwarzen BMW X2 unterschätzt und war mit der Anhängerkupplung ihres Fahrzeuges gegen die hintere Stoßstange des BMW geprallt. Ohne sich aber weiter um eine Schadenregulierung zu kümmern, war die Frau dann aber weggefahren.

Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt die Unfallverursacherin und eine wichtige Zeugin, die vor Ort noch Hinweise auf die Verursacherin gegeben hat. Leider sind von ihr keine Personalien bekannt.

Die Verursacherin und die Zeugin sowie evtl. weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510 zu melden.

2. Unbekannte lassen Fischbecken in Deinste ab und entwenden Störe - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 06:00 h in Deinste in der Straße "Im Mühlenfeld" auf dem Gelände eines dortigen Fischzuchtbetriebes das Wasser eines Zuchtbeckens abgelassen und dann daraus ca. 200 kg an Stören entwendet. Die restliche Hälfte der Fische, die die Täter nicht mitgenommen hatten, lagen bis zum Entdecken der Tat trocken und können vermutlich nicht gerettet werden. Der angerichtete Gesamtschaden wird dann damit auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhand mit der Fischwilderei gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell