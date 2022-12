Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 82-jährige Autofahrerin fährt in Stade in Supermarktschaufenster

Stade (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 13:15 h ist es in Stade in der Harsefelder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin in das Schaufenster eines Supermarktes gefahren ist. Die 82-jährige Staderin hatte beim Einparken vor dem Laden offenbar Bremse und Gaspedal verwechselt und ihr Peugeot Cabrio war dann über den Bordstein und den Gehweg geradeaus in das Schaufenster des Marktes geprallt.

Anschließend hatte die Fahrerin dann offenbar den Rückwärtsgang eingelegt und war rückwärts noch ein Böschung hoch und gegen ein Geländer gefahren.

Durch Glück wurde bei dem Unfall weder auf dem Gehweg noch im Laden jemand verletzt. Die 82-Jährige musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Feuerwehrleute des 2. Zuges des Feuerwehr der Hansestadt Stade sicherten das Unfallfahrzeug ab und halfen bei Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

An dem Gebäude, dem Interieur des Ladens, der Ware und dem Fahrzeug sowie einem weiteren geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

