Hamminkeln (ots) - Die Polizei bietet am Donnerstag, 20. Oktober, eine Bürgersprechstunde an. Interessierte sind von 11 bis 13 Uhr in den Polizeidiensträumlichkeiten an der Rathausstraße 9 willkommen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de ...

mehr