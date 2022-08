Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) - Hund schlägt möglichen Einbrecher in die Flucht

Waldsee (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr wurde eine 35-jährige Bewohnerin in der Schlichtstraße durch ihren Hund geweckt, welcher im Wohnzimmer knurrte. Bei der Nachschau fiel der Frau eine Person auf, welche gerade versuchte, ihren Rollladen nach oben zu schieben. Als die Frau ihren Hund daraufhin über die Haustür frei ließ, konnte dieser die Person in die Flucht schlagen. Die Polizei konnte trotz eingeleiteter Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

