FW-HH: Sicher durch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel - Tipps im Umgang mit Adventsgestecken und Weihnachtsbäumen

Hamburg (ots) - Hamburg Farmsen-Berne, 06.11.2022, 02:04 Uhr, Feuer 3 Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr, Berner Heerweg Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Berner Heerweg in Hamburg Farmsen-Berne gemeldet. Mehrere Anrufer berichteten, dass Personen durch eine starke Rauchentwicklung im ...

