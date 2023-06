POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots) - Otterndorf: Vermutlich beim Ausparken kommt es zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Hauswand. Am 07.06.2023 war die Welt noch in bester Ordnung im Minna-Karsten-Stieg, gegen 18:00 h gab es keine Besonderheiten in der kleinen Gasse im Herzen von Otterndorf. Am Morgen des Folgetages jedoch bemerkt ein überraschter Hauseigentümer einen unbekannten ...

mehr