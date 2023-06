Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Flucht nach Verkehrsunfall: Pkw stößt gegen Hauswand

Cuxhaven (ots)

Otterndorf: Vermutlich beim Ausparken kommt es zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Hauswand.

Am 07.06.2023 war die Welt noch in bester Ordnung im Minna-Karsten-Stieg, gegen 18:00 h gab es keine Besonderheiten in der kleinen Gasse im Herzen von Otterndorf. Am Morgen des Folgetages jedoch bemerkt ein überraschter Hauseigentümer einen unbekannten schwarzen VW Tiguan, der rückwärts formschlüssig an seiner Hauswand steht. Es befindet sich weit und breit keine Person.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellt Schäden sowohl an dem Pkw als auch an dem Gebäude (Putz beschädigt) fest. Die 69jährige Fahrzeughalterin, die ebenfalls in Otterndorf wohnt, kann zuhause nicht angetroffen werden, um weitere Auskünfte zu geben. Somit bleiben die Umstände zunächst ungeklärt, es wird eine Strafanzeige (Verkehrsunfallflucht) gegen unbekannt eingeleitet.

Der Schaden wird zunächst auf etwa 3000,- Euro geschätzt, weitere Ermittlungen dauern an. Falls es Zeugen zu diesem eigenartigen Verkehrsunfall gibt, melden diese sich bitte bei der Polizei unter 04721-5730

