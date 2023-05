Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Werdohl (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:40 Uhr, nahm die Besatzung eines Streifenwagens am Busbahnhof an der Karlstraße einen lauten Knall wahr. Ein alkoholisierter 18-Jähriger hatte an den dortigen Haltestellen offenbar eine Mülltonne umgeworfen. Die Polizisten erteilten dem jungen Mann daraufhin einen Platzverweis. Der 18-Jährige zeigte sich allerdings uneinsichtig und weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen eine Fesselung wehrte er sich . Der Widerstand war letztlich zwecklos, denn die weitere Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. (schl)

