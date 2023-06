Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Unfall durch mangelnde Ladungssicherung

Cuxhaven

Geestland/Bremerhaven: Am Morgen des 08.06.2023, gegen 08.10 Uhr, fuhr ein schwarzer Geländewagen ("SUV") an der Anschlussstelle Überseehäfen auf die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Bremen auf. Aus ungeklärter Ursache verlor das Fahrzeug beim Auffahren im Kurvenbereich der Anschlussstelle Teile seiner Ladung, die auf die Fahrbahn der BAB 27 fiel.

Ein Karton mit ca. 10cm langen Schraubnägel (50 bis 100 Stück) wurde durch andere Fahrzeuge aufgewirbelt und beschädigte zumindest einen anderen Pkw Hyundai (Farbe: Braun).

Das Polizeikommissariat Geestland sucht nun Zeugen dieses Vorfalles, die sich bitte unter 04743-9280 melden möchten.

