POL-CUX: Rücksichtslose und gefährliche Flucht vor der Polizei: Motorradraser entkommt zunächst auf der BAB 27 (mit Zeugenaufruf)

Cuxhaven (ots) - Hechthausen (ost) Am Montag kam es an der Einmündung B73/Wischer Straße in Hechthausen zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jährige Kind leicht verletzt wurde. Die 31-jährige Fahrerin eines Seat befuhr die B 73 in Richtung Stade und versuchte gegen 12:40 Uhr nach links in die Wischer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie das Kind, dass mit dem ...

mehr