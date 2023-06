Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Videoaufzeichnung verhilft zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Otterndorf: Bereits am Freitag den 26.05.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Holunderstraße. Ein vor einem Grundstück ordnungsgemäß geparkter Mercedes wurde beim Rückwärtsrangieren beschädigt. Die 46-jährige Halterin eines Audi stieg im Anschluss aus, nahm beide Fahrzeuge in Augenschein und fuhr davon.

Nachdem der Sachverhalt am 06.06.2023 durch den Geschädigten angezeigt wurde, konnte aufgrund einer Videoaufzeichnung die Unfallverursacherin ermittelt werden. Noch am Nachmittag des 06.06. wurde sie aufgesucht. Sie gab der Polizei gegenüber an, keinerlei Beschädigungen bemerkt zu haben.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Falls nach dem Verursachen eines Unfalls eine angemessene Zeit gewartet wurde, könnte auch eine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen werden. Dies sollte grundsätzlich reichen, ersatzweise könnte man sich aber auch bei der Polizei melden.

