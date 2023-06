Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit Leichtverletztem Kind in Hechthausen

Cuxhaven (ots)

Hechthausen (ost) Am Montag kam es an der Einmündung B73/Wischer Straße in Hechthausen zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jährige Kind leicht verletzt wurde. Die 31-jährige Fahrerin eines Seat befuhr die B 73 in Richtung Stade und versuchte gegen 12:40 Uhr nach links in die Wischer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie das Kind, dass mit dem Rad in gleicher Richtung auf dem linken Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Kind glücklicherweise nur leicht verletzte wurde und nur geringer Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Dennoch wurde das Kind zur Überprüfung von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: Eine der Hauptunfallursachen beim Radfahren ist das Fahren auf einem Radweg in falscher Richtung. Für Radfahrende sind entgegenkommende "Geisterradler" ein Ärgernis, da Radwege in der Regel nur für Einrichtungsverkehr vorgesehen sind. Die Folge sind häufig gefährliche Ausweichmanöver. Oft werden auch Kreuzungen, Einmündungen und Grundstücksausfahrten zu Gefahrenpunkten, weil Autofahrer nicht mit Radfahrenden rechnen, die auf der falschen Seite unterwegs sind. Die richtige Wegenutzung im Straßenverkehr ist von großer Bedeutung. Ein aufmerksamer und rücksichtsvoller Fahrstil kann Unfälle verhindern.

Daher: In Gegenrichtung mit dem Fahrrad nur, wenn es erlaubt ist!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell