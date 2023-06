POL-CUX: Diebstahl eines Pedelec in Nordholz

Cuxhaven (ots) - In der Zeit von Freitagabend, 02.06.2023 bis Montagmorgen,05.06.2023 betraten bislang unbekannte Täter die Baustelle am Sportplatz in Groden. Die Täter brachen die Vorhängeschlösser von zwei Baucontainer auf. Aus beiden Containern wurden unter anderem ein Bohrhammer, eine Rüttelplatte und weitere Baumaschinen im Wert von etwa 4.800 Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

