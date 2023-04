Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Asphalt beschädigt

Am Mittwoch sollen Unbekannte in Ehingen durch ein Feuer einen Sachschaden verursacht haben.

Ulm (ots)

Am Mittwochabend sollen laut Zeugen mehrere Jugendliche in der Weiherstraße im Bereich einer Schule gefeiert haben. Dabei sollen sie einen Stuhl aus Plastik angezündet haben. Durch das geschmolzene Plastik entstand am Asphalt ein Schaden. Die Polizei Ehingen (Telefon. 07391/5880) sucht nun nach den Unbekannten und bittet um Hinweise von Zeugen. Den Schaden schätzt sie auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei:

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort und zu den Tätern. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

