Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Pärchen auf Diebestour

Drogen und geklaute Waren fand die Polizei am Dienstag in Biberach.

Ulm (ots)

Eine Ladendetektivin beobachtete den 43-Jährigen und seine 23-jährige Begleiterin in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße. Dort klauten sie Pfandbons aus einer Spendenbox eines Leergutautomaten und Lebensmittel. Als die beiden Ladendiebe das Geschäft verlassen wollten, wurden sie in ein Büro gebeten. Die mittlerweile eingetroffene Polizei durchsuchte die Taschen des Paares. Neben weiterem Diebesgut fand die Polizei 20 Tütchen Marihuana und 20 Tüten Haschisch im Rucksack des Mannes. Insgesamt etwa 30 Gramm Marihuana und 26 Gramm Haschisch. Das Rauschgift wollte er kurz zuvor erworben haben. Weitere Angaben machte er nicht. Die Frau und der Mann kamen auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie das wieder verlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 0807624 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell