POL-UL: (GP) Salach - Nach Unfall auf und davon

Aus dem Staub machte sich ein Unbekannter am Mittwoch in Salach.

Der Unfall ereignete sich zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr. In der Straße Im Alber parkte ein VW Touran ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrer streifte mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Mercedes. Dabei wurden die Fahrertür, der Kotflügel und die Stoßstange beschädigt. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weiter. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eislingen unter der Tel. 07161/8510 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

