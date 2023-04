Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Zaun durchbrochen

Etwa 4.000 Euro Sachschaden ließ ein Unbekannter am Mittwoch in Langenenslingen zurück.

Ulm (ots)

Gegen 21.25 Uhr hörte eine Zeugin eine lauten Knall in der Hauptstraße. Sie schaute nach und konnte erkennen, dass der Zaun vor dem Haus niedergefahren war. Ein heller Van flüchtete. Die Ermittlungen der Riedlinger Polizei ergaben, dass der Van von der Friedinger Straße nach rechts in die Hauptstraße abgebogen war. Dabei war er wohl zu schnell unterwegs und landete im Vorgarten. Danach fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Glassplitter vom Flüchtigen Fahrzeug blieben am Unfallort zurück. Die sicherte die Polizei. Der Zaun wurde auf einer Länge von acht Metern überfahren und umgedrückt. Auch ein auf der Straße geparkter VW wurde durch herumfliegende Zaunteile beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei am Zaun auf rund 3.500 Euro, den Schaden an dem Auto auf ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu dem flüchtigen Van machen können.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++0814182 (JS)

