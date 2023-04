Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto gegen Fahrrad

Am Mittwoch kollidierte eine Autofahrerin in Ulm mit einer Radfahrerin.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 fuhr eine 32-jährige Fahrerin eines Audi, vom Dreifaltigkeitshof kommend, in die Neue Straße ein. Hierbei übersah sie wohl eine 38-jährige Radfahrerin aufgrund von Unachtsamkeit. Diese nutzte ordnungsgemäß den Geh- und Radweg parallel zur Neue Straße in Richtung Stadtmitte. Zwischen ihr und der 32-Jährigen kam es in Folge zur Kollision. Dabei stürzte die Radfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang.

Hinweis der Polizei:

Jeder ist einmal unachtsam. Jedoch kann Unachtsamkeit im Straßenverkehr und vor allen Dingen beim Führen eines Kraftfahrzeugs schwerwiegende Folgen haben. Deshalb sollte jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt, seine volle Aufmerksamkeit stets dem Straßenverkehr widmen.

